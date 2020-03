Android 11 krijgt Apple-achtige deelfunctie

Geen omwegen meer met Nearby Sharing.





Na Apple AirDrop en het Chinese alternatief van Vivo, Oppo en Xiaomi gaat ook Android met een toegewijde deelfunctie komen! Weet je nog dat vroeger iedereen met infrarood en alter met BlueTooth bestandjes zal te delen? Die tijd is nu toch echt voorbij met Android 11’s Fast Share.

9to5Google spotte de nieuwe feature in een Developer Preview-versie van het aankomende Android 11. In de preview wordt gesproken over een bekend probleem waarbij gebruikers van de Google Pixel 4 geen bevestiging krijgen van een succesvolle transfer. Dit geeft dan weer wel weg dat een accidentele transfer van informatie heeft plaatsgevonden!

Overigens schrijft het medium dat Google de titel van Fast Share later had veranderd naar Nearby Sharing. Ze vragen zich dan ook af waarom hier de ‘oude’ naam gebruikt wordt om het probleem te beschrijven.

Vooralsnog is het niet bekend wanneer de feature uit komt maar naar verluidt zal dat plaatsvinden met de release van Android 11. Het zou daarbij goed kunnen dat de feature niet exclusief voor Android 11 wordt; Google mikt veelal op compatibiliteit tussen Android-smartphones, ongeacht de OS-versie.

Wanneer de functie eenmaal is uitgebracht, hoef je bestanden dus niet meer te mailen, WhatsAppen of op Drive te zetten. Wanneer je op de drie puntjes van bijvoorbeeld een foto of video drukt, krijg je de optie om ‘Nearby Sharing’ aan te klikken.