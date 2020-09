Officieel: Android 11 is uit. Dit kun je verwachten [video] - Apparata

Google is begonnen met de uitrol van Android 11. Deze features zijn nieuw.

De bèta-testen waren al een tijd aan de gang, maar nu is het officieel. Google is begonnen met de uitrol van Android 11. Wij zetten op een rij wat je kunt verwachten en wanneer jij Android 11 op jouw smartphone kunt zien (voor zover bekend).

Dit zijn de belangrijkste features van Android 11

Door de publieke bèta-testen wisten we natuurlijk al veel over Android 11, maar nu is officieel bekend welke nieuwe snufjes er met Android 11 meekomen. Vooral van de chatfuncties verwacht men, mede door het thuiswerken veel. Zo kan je in één scherm meerdere chat-apps behandelen. Ook kan je via zgn. bubbles de chats vastzetten op jouw scherm als je tegelijk een andere taak wilt doen.

Ook kun je makkelijker schermopnamen maken en tekst of afbeeldingen van jouw scherm makkelijker delen. In onderstaand filmpje legt de Group Product Manager van Android het zelf aan je uit.

Verder is er natuurlijk veel meer te ontdekken.

Nog meer handige toepassingen

Zo kan je, als je inmiddels bezig bent om jouw huis ‘smart’ te maken, jouw smartphone nu ook gebruiken als universele afstandsbediening voor allerlei slimme snufjes. Zoals we al eerder meldden heeft Android met Android 11 ook flinke verbeteringen doorgevoerd voor gebruik in de auto. Tot slot moeten apps om jouw toestemming vragen als ze de camera van jouw smartphone willen gebruiken.

Voor de bezitters van een Pixel-smartphone zijn er nog enige exclusieve opties. Zo kan je bij het chatten antwoordsuggesties verwachten van de ‘smart reply’ functie en geeft de smartphone suggesties voor handige apps.

Al met al genoeg reden om over te stappen op het nieuwe besturingssysteem, maar de vraag is natuurlijk wanneer je aan de beurt bent.

Wanneer krijg jij Android 11?

Het is voor veel smartphones nog niet duidelijk óf en wanneer ze Android 11 krijgen. Dit heeft te maken met het feit dat veel fabrikanten met een eigen ‘schil’ als besturingssysteem over Android werken en die moet natuurlijk ook klaar zijn bij uitrol. De uitrol van de nieuwste versie is inmiddels gestart voor de Pixel, OnePlus, Xiaomi, OPPO en realme. De andere merken zullen de komende maanden bekend maken welke types wanneer kunnen updaten.

Bron: Google Android