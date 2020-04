Android 11 update: verwachte release en meer features

Nieuwe Android 11 developers update licht weer tipjes van de sluier.

Android 11 werd eigenlijk in mei verwacht tijdens Google IO. Zoals zoveel evenementen is ook dit evenement door de Corona-crisis vervallen. Ook in de ontwikkeling van de app zelf is vertraging ontstaan. Dit betekent dat we tijdens een digitaal Google IO wel wat zaken kunnen verwachten maar geen release.

Android 11 nu na de zomer verwacht

De release van Android 11 wordt nu opgeschoven tot na de zomer. Naar verwachting zal men de nieuwe versie van het besturingsprogramma nu net voor of tegelijk met de nieuwe Google Pixel smartphones lanceren. Dat de voorbereidingen in volle gang zijn zien we in de derde developers update die vandaag is vrijgegeven.

Wat kunnen we in Android 11 verwachten?

Op basis van eerste developers update hebben we al een aankondiging met preview kunnen delen en ook de tweede developers update bracht een aantal toffe features naar buiten.

Ook de derde developers update brengt weer nieuws. Zo blijkt dat je nu alle notificaties uit kunt zetten. Inderdaad, ook van die storende Bluetooth-meldingen en notificaties over lage batterijspanning kan je nu af. Een tweede verbetering is dat er een ‘screenshotknop komt. Met deze knop kun je een screenshot maken zonder apps te openen. Ook komt er een ‘undo’ functie in het menu waarmee je per ongeluk gesloten apps makkelijker kunt openen. Daarnaast voert men in het menu nog een aantal verbeteringen voor gebruiksgemak door.

Tot slot komt er een optie om internetverbinding te maken via bekabelde netwerken, zodat je niet meer afhankelijk bent van Wifi of Bluetooth. Kortom, het is even wachten, maar dan krijg je ook wat.

Bron: Techradar