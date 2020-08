Hoe snel kunnen we Android 11 verwachten?

Je kunt Android 11 wellicht sneller bewonderen dan je denkt.

Zoals ieder najaar krijgt Android ook dit jaar weer een nieuwe versie. Iedere nieuwe versie kent nieuwe functies, dus liefhebbers kijken ernaar uit. Als de berekeningen kloppen hoeft dat dit jaar wellicht minder lang te duren.

Google lekt lanceringsdatum Pixel 5

De eigen smartphone van Google, de Pixel, wordt tot op heden niet officieel uitgebracht in Nederland. Toch is er belangstelling voor omdat de smartphone populair is. Voor de liefhebbers van de Pixel 5 is er goed nieuws, want Google lekte vanmorgen de launch date, die op 8 oktober ligt.

Uiteraard hoort de nieuwste versie van Android op het nieuwste vlaggenschip, dus daarmee kunnen we concluderen dat de introductie van Android 11 in ieder geval vóór 8 oktober moet liggen.

Wanneer verwachten we Android 11

De vorige versie werd uitgerold vanaf 3 september 2019. De Pixel 4 werd toen aangekondigd op 15 oktober en uitgebracht op 24 oktober.

Dat zou dus betekenen dat men dit jaar, als men hetzelfde schema aanhoudt, een week eerder zou moeten zijn, waardoor je het nieuwe besturingssysteem op 27 augustus zou kunnen verwachten.

Wat kunnen we over de launchdatum zeggen?

Overigens houden we wel de spreekwoordelijke slag om de arm, want Google lekte eerst per ongeluk een launch datum van 8 september. Later nuanceerde zij deze. Hoe het ook zij, de liefhebber kan naar verwachting binnen een maand aan de slag met zijn ingebouwde Red Velvet Cake. Navigeer smakelijk.