Android 12 introduceert kameleonachtige gebruikersinterface - Apparata

Afbeelding via Ron Amadeo

Het besturingssysteem Android 12 zal een kameleonachtige gebruikersinterface introduceren dat er heel vet uit ziet!

Google lanceerde deze week Android 12 in Bèta versie 2. Hiermee werken veel functies die we eerder alleen zagen op screenshots. Een opvallende nieuwe functie is de kameleonachtige gebruikersinterface. Dit is een ambitieuze nieuwe feature binnen het besturingssysteem, waarmee de interface steeds van kleur kan veranderen. De functie wordt nu getest onder de naam ‘Monet’.

Kameleonachtige gebruikersinterface in Android 12

‘Monet’ komt wellicht van de schilder die veel kleuren gebruikt. Google noemt het ook ‘Material You’. De functie herkleurt de gebruikersinterface van je telefoon met een bijpassend thema op basis van je achtergrond. Je kunt bijvoorbeeld een achtergrond kiezen die voornamelijk rood is. Android 12 verandert dan de knoppen, schuifregelaars, klok, meldingen en instellingenachtergrond in bijpassende tinten.

Ars Technica legt verder uit dat als je een enkele tint voor je achtergrond kiest, Android vervolgens een paar kleuren genereert door de helderheid en verzadiging aan te passen. Kies een groenachtige achtergrond en je krijgt een heldergroen, een donkergroen, een onverzadigd groen en een bijna witgroen dat volledig automatisch over het grootste deel van de gebruikersinterface wordt verspreid.

Afbeelding via Ron Amadeo

Kleurenschema’s

Blijkbaar is Google al zo ver dat het niet alleen werkt in een technische demo, maar dat het ook echt is verwerkt in een code.

Het bedrijf was natuurlijk al langer bezig met verschillende kleurenschema’s en hoe dat te integreren. In Android 5 hadden we Lollipop en de ‘Palette’ API in 2014. Nu komt Google dus met de tweede generatie van dit idee en ze hebben er zoveel vertrouwen in dat het nu in een bèta- versie is verwerkt. Dus, je kunt in deze versie elk onderdeel van de gebruikersinterface van het Android 12-systeem aanpassen. Behalve de permanent zwarte achtergrond voor snelle instellingen.