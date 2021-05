Android 12 komt met een opvallende verplichting om foto's te delen - Apparata

We delen wat af allemaal. Dit doen we via verschillende apps. Android 12 komt nu met een opvallende verplichting hiervoor.

Google is een bedrijf dat -net zoals andere grote techbedrijven- veel controle zou willen houden. Eigenlijk over alles. En daar gaan ze nu dan ook (weer) een stapje verder in bij de uitrol van Android 12. Daar komen ze met een nieuwe ‘oplossing’ om foto’s de delen.

Android 12 verplichting

We delen wat af tegenwoordig. Het meest populaire wat we delen zijn foto’s en filmpjes via de socialmedia platformen en berichtendiensten. Maar heb je je ooit afgevraagd hoe dit gaat? Het gebeurt namelijk niet altijd via hetzelfde deelvenster. Het blijkt dat dit komt doordat Android app- ontwikkelaars toestaat om ‘sharesheets’ te gebruiken. Hierdoor ontstaat er -volgens Google- inconsistentie binnen apps. Daarom willen ze nu meer uniforme ervaringen gaan maken. Nu kan je nog apps van derden instellen als de standaardsharesheet in plaats van de standaard Android-versie. Denk hierbij aan een app zoals Sharedr. Maar daar komt verandering in.

Aanpassing

Google is echter van plan om dit definitief in Android 12 te stoppen, aldus XDA Developers. Je kunt je voorstellen dat de ontwikkelaar van Sharedr ‘not amused’ hiermee is. Daarom diende zij een bugrapport in, nadat zij hadden opgemerkt dat in Android 12 gebruikers niet meer worden gevraagd om te kiezen tussen Android of een andere app. Google heeft dit bevestigd en zegt dat dit inderdaad de bedoeling is. Het bedrijf blokkeert in feite dus apps van derden om zijn eigen deeldialoogvenster te vervangen.

“Het was nooit onze bedoeling geweest om apps toe te staan ​​de deeldialoog te vervangen, het is de bedoeling dat apps de deeldialoog starten”, vertelde Google aan XDA Developers. Het blijft nog wel een beetje vaag, want bij bijvoorbeeld Samsung-smartphones kunt je delen in- of uitschakelen, zoals XDA Developers opmerkte. Straks kan je nog steeds apps zoals Sharedr gebruiken, maar je moet ze als een app selecteren wat een extra stap creëert.