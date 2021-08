Android 12 laat je de smartphone besturen met je gezicht

Handen op je rug. Je smartphone bedienen met je gezicht kan straks met Android 12.

Een smartphone bedienen doen we met onze vingers. Al sinds de normalisering van het touchscreen zijn smartphones met fysieke knoppen niet langer de norm. De voorkant van een telefoon bestaat voor het grootste gedeelte uit een scherm. En de bediening verloopt door middel van aanraking van je vingers. Toch is er een nieuwe ontwikkeling binnen dit concept en dat komt naar Android 12.

Android 12 en je gezicht

Met Android 12 zal het mogelijk zijn om je smartphone te bedienen door middel van je gezicht. De smartphone leest je gezichtsuitdrukkingen en kan daarop een commando uitvoeren. De feature was onderdeel van de laatste Android 12 beta op de Pixel smartphones van Google. Het is bijzonder handig in situaties waarbij je handen bezig zijn. Denk aan koken, met je vieze vette vingers ondertussen in de kip. Door met je gezicht bepaalde bewegingen te maken kun je een recept verder lezen. Ideaal!

Ook het lezen van een lang artikel kan bijzonder prettig zijn op deze manier. Bijvoorbeeld door het openen van je mond kan de smartphone naar beneden scrollen. De moeite om met je vinger handmatig te scrollen kan dan achterwege blijven. Het is een welkome innovatie dat het leven een stukje makkelijker maakt.

De Android 12 beta omvat zes toepassingen waarbij gezichtsherkenning gebruikt wordt om je smartphone te bedienen, aldus XDA Developers.