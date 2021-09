“Android 12 release is volgende maand”

Traditiegetrouw zou Android 12 al gelanceerd moeten zijn, maar nu is er een potentiële datum voor de release van de nieuwe versie.

Of het een traditie genoemd kan worden gaat misschien wat ver, maar als je houdt van zekerheden en patronen is er iets vreemds aan de hand. Laten we het zo zeggen: Android 10 lanceerde vroeg in september in 2019 en Android 11 volgde die trend door vroeg in september te lanceren in 2020. Daardoor vroeg men zich toch af: het is momenteel al weer iets later in september: we hadden eigenlijk Android 12 al verwacht. Het is echter stil rondom het OS van Google.

Android 12 release

Pak de kalender (of je Google-agenda, om passend te houden) er maar bij, want er is nu een potentiële datum. Deze werd opgemerkt door een Twitteraar die een kalender van Google te pakken heeft. Bij Android 12 staat dat de AOSP (Open Source) voor 4 oktober gepland staat. Dat zou corresponderen met een releasedatum.

The Android 12 stable update may be released on October 4, as that's when Google plans to release to AOSP. This tentative release date was also mentioned by a 3PL. pic.twitter.com/PMN802gQj0 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 12, 2021

De release van Android 12 in oktober eindigt de vele bètatests die de versie ondertussen heeft gehad en binnenkort kunnen dus een aantal devices aan de slag met de nieuwste versie van Android. Een groot aantal van de nieuwe functies zullen het paradepaardje worden van de nieuwe Google Pixel, die ook voor oktober op de planning staat. Dat kan geen toeval zijn.