Android 12 zal grote veranderingen brengen - Apparata

Afbeelding via Front Page Tech

Android 12 komt er binnenkort aan en deze versie zal grote veranderingen met zich meebrengen.

Een nieuw jaar, een nieuwe versie van het Android besturingssysteem. Dit jaar zal Android 12 gelanceerd worden, en natuurlijk zal dit bij de aankomende conferentie van Google centraal staan. Naar verwachting brengt de nieuwe versie grote veranderingen.

Android 12

Op de Google I/O-conferentie zullen zoals vanouds allerlei nieuwtjes gepresenteerd worden. YouTuber Jon Prosser van Front Tech Page heeft naar eigen zeggen al wat marketingmateriaal in handen gekregen. Hij heeft daar natuurlijk een video van gemaakt. Daarin zien we dat het besturingssysteem een visuele revisie lijkt te krijgen, maar ook krijgt het ‘nieuwe’ functies.

Visuele revisie en nieuwe functies

De uitgelekte beelden bieden mogelijk meer inzicht in de gerapporteerde visuele vernieuwing van Android 12. De nieuwe versie zou een compleet nieuw uiterlijk krijgen. Bovenop de afgeronde hoeken zou je een veel vloeiendere look zien, met veel overgangen en effecten. Dit maakt het geheel veel strakker en moderner. De digitale volumeknoppen voor alarmen en media, de helderheidsslider en de knoppen voor de wifi en Bluetooth, zouden een compleet vernieuwde interface hebben gekregen. De widget voor het weer is veel makkelijker gemaakt. Wat ook handig is, is dat je nu duidelijk kunt zien of je een alarm daadwerkelijk uitzet of snoozen activeert met de slider. In de nieuwe versie van Android zitten de functies namelijk allebei in één overzichtelijke slider.

Tevens gaan de notificaties aangepakt worden. Je gaat naast de klok bij een vergrendeld scherm namelijk het aantal notificaties zien, naast de individuele notificaties. Als je het vergrendelscherm dan tevoorschijn haalt, zie je de klok groot en de notificaties klein.

Afbeelding via Front Page Tech

Ook zal het toetsenbord een upgrade krijgen. Verder zal het systeem betere privacy- en beveiligingsfuncties hebben. Al je apparaten zullen ook beter kunnen samenwerken. De inhoudelijke toelichting hierop zal vast en zeker tijdens de conferentie gaan plaatsvinden, zodat we hier meer te weten over komen.