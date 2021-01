Android 12 zet ongebruikte apps in 'winterslaap' (gelekt) - Apparata

Het aankomende Android 12 zet ongebruikte apps mogelijk in een ‘winterslaap’ waardoor je behoorlijk wat opslagruimte kunt besparen.

Android 12 krijgt mogelijk een handige vorm van optimalisatie in de vorm van een ‘winterslaap’ voor apps. Deze nieuwe feature zou ontzettend veel opslagruimte kunnen besparen omdat het korte metten maakt met ongebruikte apps. Maar hoe gaat de feature precies in zijn werk?

Android 12 zet apps in winterslaap

XDA-Developers duikt zoals altijd diep in code en dit keer was het aankomende Android besturingssysteem aan de beurt. Android 12 zou ongebruikte apps in een soort winterslaap plaatsen, waarbij opslagruimte gespaard wordt. De beschrijving van de feature in de code zelf gaat als volgt:

System service die apps in de winterslaapstatus managed, een staat waarin apps kunnen verkeren als ze niet actief gebruikt worden en dient als optimalisatie van opslagruimte.

Het systeem is gebaseerd op de manier waarop Android 11 je privacy beschermt. Na een tijdje trekt het besturingssysteem namelijk permissies van apps in. Zo hebben ongebruikte apps niet constant toegang tot je systeem, ondanks het feit dat je ze niet meer gebruikt. Android 12 gaat deze apps in winterslaap vervolgens ook comprimeren.

De nieuwe feature is ontzettend handig, zeker voor smartphones met beperkte opslagruimte. Gebruikers met een goedkoop toestel zouden dus in theorie ontzettend veel baat bij de app winterslaap kunnen hebben.

Maar daar zit tevens een kanttekening aan. Door het comprimeren van APK-bestanden gaat de gebruikte opslagruimte omlaag, maar de app wordt tevens onbruikbaar. Je smartphone zal dan eerst alle bestanden weer moeten un-zippen voordat de app gebruikt kan worden.

Apps die je zelden gebruikt, maar je wel graag snel even wilt kunnen opstarten boteren dus niet zo lekker met de feature. Het is niet duidelijk of gebruikers zelf uitzonderingen kunnen maken voor apps.

We zien het volgens het medium over niet al te snel, want naar verwachting komt de eerste preview-versie van Android 12 al binnen enkele maanden uit.