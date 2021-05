Android 12: Zo kun je het downloaden en dit is er nieuw - Apparata

Android 12 is nu eindelijk openbaar als beta-versie te downloaden. Check in dit artikel hoe je het OS kunt installeren en wat er nieuw is.

Google lanceert vandaag de publieke beta-versie van Android 12, die vanaf nu voor selecte gebruikers te downloaden is. De nieuwste versie van het besturingssysteem zit tjokvol nieuwe features en verbeteringen. In dit artikel leggen we uit hoe je Android 12 kunt downloaden en wat er allemaal nieuw is.

Hoe kun je Android 12 downloaden?

Android 12 is technisch gezien nog in beta, maar alles moet grotendeels af zijn. Iedereen die niet kan wachten om het nieuwste OS te downloaden, kan via deze officiële Android 12-pagina checken of ze in aanmerking komen voor de beta-versie.

Google werkt met de onderstaande merken samen om de beta-variant van het OS alvast te lanceren en testen. Niet alle toestellen van alle fabrikanten komen vooralsnog in aanmerking, dus check via de gelinkte pagina of jouw smartphone ertussen zit.

Asus

Google Pixel

OnePlus (Update: Android 12 op OnePlus 9 (Pro) brickt de smartphone. Wacht nog maar even met updaten!)

Oppo

Realme

Sharp

Tecno

TCL

Vivo

Xiaomi

ZTE

Dit is er nieuw

Design

Er zijn genoeg redenen om Android 12 alvast te downloaden, zo laat Google in een blogpost weten. Het nieuwste OS komt namelijk met een waslijst aan nieuwe features. Het meest opvallende is dan natuurlijk de visuele update; Google stelt dat Android 12 de meeste design-veranderingen in de geschiedenis van het besturingssysteem introduceert.

Zo introduceert Android 12 een systeem genaamd ‘color extraction’. Als je een nieuw thema kiest, detecteert het OS de dominante en secundaire kleuren en vult zo automatisch widgets en andere elementen in. Zo krijgt de software een algeheel uniform kleurenpalet.

Performance en privacy

Ook verbetert Android 12 de performance van iedere smartphone, zo beweert Google. Onder de motorkap zijn processen verbeterd waardoor de CPU tot 22% minder tijd nodig heeft om taken uit te voeren.

Daarnaast introduceert het OS een nieuw Privacy Dashboard. Android 12 maakt daarmee het downloaden van schimmige apps iets minder ongemakkelijk, aangezien je na installatie via het Dashboard gemakkelijk kan zien welk apps wat voor informatie over je nodig hebben.

Andere handige nieuwe Android 12 features

Tot slot krijgen gebruikers die Android 12 nu downloaden alvast toegang tot een waslijst aan andere kleine nieuwe features. Denk aan nieuwe widgets, opgeschoonde notificaties, het verbinden met WiFi via een ‘dichtbij’ functie, een verbeterde Instellingen-pagina en een verbeterde one handed-modus.

Oh en de gelekte winterslaap-feature komt ook eindelijk uit. Daarmee kunnen gebruikers opslagruimte besparen door ongebruikte apps als het ware te comprimeren zonder ze te verwijderen.

Android 12 is nu in open beta en komt later dit jaar volledig uit voor alle toestellen die in aanmerking komen.