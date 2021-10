Android 12L is Android 12 met één heel specifiek doel

Android 12 is net uit, maar Google komt alweer met een gloednieuwe versie genaamd 12L, met één heel specifiek doel in gedachten.

Google rolt langzaam maar zeker de nieuwste versie van besturingssysteem Android 12 uit. Wat veel mensen niet weten is dat er een tweede versie van het OS uitgebracht wordt onder de naam Android 12L. Google heeft een aparte vertakking van het besturingssysteem gemaakt met één specifiek doel: grote schermen faciliteren.

Android 12L gaat voor groots

De 12L-variant van Android 12 is dus ontworpen om goed te werken op grote schermen. Maar eigenlijk kan Android dat al gewoon. Sterker nog, één van de belangrijkste aspecten van het OS van Google is dat het op zo’n beetje ieder apparaat met welke dimensies dan ook kan draaien. Dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld Apple, dat al jaren verschillende besturingssystemen voor verschillende apparaten maakt.

Toch kiest Google voor een toegewijde variant. Dat levert een hoop unieke mogelijkheden op, zo bewees Apple al eerder. Android 12L gaat smakelijk van de mogelijkheid gebruikmaken, want het OS is gemaakt voor grote schermen.

Aspecten als de user interface, de lay-out van het scherm en het homescherm zelf zijn allemaal ‘uitvergroot’. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld gebruikers met een tablet meer kwijt op het scherm dan bij standaard Android.

Nog belangrijker is de mogelijkheid voor extra multitask-functionaliteiten. Het voordeel van tablets (maar ook van opvouwbare smartphones, die langzaam maar zeker mainstream worden) is dat er extra veel informatie op het scherm getoond kan worden. Door meerdere apps tegelijkertijd te openen of schermen te verkleinen als overlay kunnen gebruikers straks met Android 12L volop van extra mogelijkheden genieten.

