Android 14 staat deïnstalleren bloatware-apps toe

Fabrikanten van Android toestellen proppen hun apparaten vaak vol met allerlei apps, waar je als gebruiker niet op zit te wachten. Android 14 belooft het mogelijk te maken om deze bloatware te verwijderen.

Wat is bloatware?

Het is met Android telefoons zoals in de liefde: je krijgt vaak meer dan waar je om gevraagd hebt. Vooral fabrikanten van goedkope Chinese toestellen hebben hier een handje van, om toch nog winst te kunnen maken gezien de flinterdunne marges. Grote bedrijven hebben er vaak een behoorlijk bedrag per gebruiker voor over om apps te laten voorinstalleren. Zo is Facebook omgerekend per gebruiker ongeveer € 200 waard.

Onder computergebruikers staan apps en andere programmatuur die ongevraagd op pc’s en telefoons die ze kopen geïnstalleerd staat, bekend als bloatware. Bloated is een Engels woord dat je ongeveer kan vertalen als: opgeblazen, franje, overdadige, vol met zinloze toevoegingen. Vooral omdat veel van die programma’s enorm veel ruimte in het interne geheugen in beslag nemen, ergeren veel gebruikers zich eraan.

Een ander nadeel van bloatware is dat deze software vaak gegevens van jou verzamelt. Data is het nieuwe goud, dus dit is erg winstgevend. Dat is bijvoorbeeld ook de reden dat je het beste (de vaak voorgeïnstalleerde) Facebook Messenger van je telefoon kan verwijderen. Deze app is berucht vanwege het verzamelen van gegevens.

Android 14 rekent af met bloatware

Uit prereleases van Android 14 is bekend geworden dat Google eindelijk besloten heeft om hier wat aan te doen. Het wordt nu mogelijk om deze voorgeïnstalleerde software van je telefoon te verwijderen. Goed nieuws, want nu komt er eindelijk volop ruimte beschikbaar voor je eigen programma’s en natuurlijk je foto’s, video’s en favoriete series die je hebt gedownload.

Ook kan je er zo zeker van zijn, dat je niet allerlei spyware en andere foute software op je telefoon hebt staan.

Althans, de feature is in het operating system aangetroffen. Dus in principe zou Google deze functie kunnen inschakelen. Toch zijn er redenen om aan te nemen dat, misschien, Google dit toch niet gaat doen.

Zal Android 14 bloatware echt kunnen verwijderen?

Of dit ook daadwerkelijk geactiveerd zal worden is natuurlijk afwachten, want de fabrikanten gaan natuurlijk moord en brand schreeuwen. Hun lucratieve verdienmodelletje gaat er zo namelijk aan. Dus waarschijnlijk zal er vanaf die kant wel de nodige druk op Google uit worden geoefend om het toch vooral niet al te makkelijk te maken, hun prachtige en uiteraard o zo noodzakelijke creaties van hun telefoon te verwijderen. Alles in het belang van de gebruiker, natuurlijk.

Soms blijven vooraf geïnstalleerde apps nodig

Er zijn ook enkele gevallen waarin telefoons voorzien zijn van speciale hardware, waardoor het nodig is om apps van fabrikanten te installeren. Een goed voorbeeld is de FLIR-app van de Cat 62a telefoon, die je nodig hebt om infrarood afbeeldingen te kunnen maken. De premium Samsung telefoons, zoals de Samsung S22 Ultra, hebben health functies, en het Samsung Knox beveiligingssysteem heeft natuurlijk ook speciale besturingssoftware nodig.

Aan de andere kant is juist Samsung een goede kandidaat om onderhanden te nemen. Naar blijkt, bevat de versie van Android 13 voor Samsung Galaxy S23, One UI 5.1, in totaal bijna 27 GB aan software. Dit is ongeveer zoveel als Windows 11 op een pc in beslag neemt en lijkt een tikje veel voor alleen een OS.