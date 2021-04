Android apps krijgen minder kijkje in jouw leven - Apparata

Google gaat een verandering doorvoeren zodat Android apps minder over je te weten komen.

Komt hier meteen een advies. Installeer alleen apps op je smartphone die je echt gebruikt. Heb je apps rondslingeren die je eigenlijk al maanden niet meer hebt aangeraakt? Verwijder ze dan, want je kan onbewust informatie delen met de ontwikkelaars achter die apps. Gelukkig gaat Google ingrijpen in de mate waarop Android apps informatie over je krijgen.

Wist je dat sommige Android apps kunnen zien welke andere apps op je telefoon staan? Vanaf 5 mei komt Google met een nieuwe regel dat niet alle apps zomaar kunnen rondsnuffelen op je smartphone. Dit vergroot de privacy op je smartphone. Ontwikkelaars kunnen immers van je apps aflezen waar je persoonlijke voorkeuren liggen of je bijvoorbeeld single bent via een dating app en ga zo maar door.

Ontwikkelaars moeten vanaf 5 mei aangeven aan Google waarom ze het nodig achten om te weten welke apps op de smartphone van een gebruiker staan. Hebben ze geen goede reden, dan heeft Google deze toestemming niet. In het kader van je privacy is dit toch wel een goede ontwikkeling. Niet elke ontwikkelaar hoeft deze info zomaar over je te weten natuurlijk. (via XDA Developers)