Android apps op Windows 11: dat zit zo

Android en Windows 11 krijgen een connectie. Het werkt als volgt.

Je kunt straks op nog een plek terecht om met je Android apps aan de slag te gaan. Naast je smartphone en tablet kun je ook Android apps gebruiken in combinatie met Windows 11. Op dit moment heeft Microsoft een beta programma opgestart. Daarmee krijgen testers als eerste de kans op deze apps te testen in combinatie met Windows 11.

Windows 11 Android

Het gaat hier overigens niet om apps vanuit Google Play. De gebruikelijke online winkel voor Android apps. Nee, het gaat hier om applicaties uit de Amazon Appstore. Daarnaast is het een vereiste dat je een Windows 11 computer gebruikt met een processor van Intel, AMD of Qualcomm. Dat is niet zo moeilijk. De kans is klein dat je een chipset gebruikt van een ander merk op je Windows 11 pc.

Het gaat hier om allerlei soorten apps, 50 in totaal. Van games tot applicaties die bijvoorbeeld je productie kunnen verhogen. De Amazon Appstore is gekoppeld aan de Microsoft Store om de Android apps zo op Windows 11 binnen te halen en te installeren. Vervolgens draaien de apps zoals je dat gewend bent van programma’s en apps binnen Windows. Daar is niets anders aan eigenlijk. Wel zo prettig.