Android Auto krijgt een nuttige navigatie functie - Apparata

Stukje bij beetje kun je meer en meer met Android Auto, ook deze nieuwe navigatie feature is meer dan welkom.

Als je kijkt naar een aantal jaren geleden en nu zijn er al flinke stappen gemaakt met Android Auto. Het is meer beschikbaar geworden in een aantal landen, waaronder Nederlander. Meer auto’s zijn het gaan ondersteunen en er zijn meer apps op te vinden.

Android Auto navigatie functie

Er is nu een gave en nuttige navigatie functie onderweg naar Android Auto. Dat is bekendgemaakt op het ontwikkelaarsblog van Android. Op termijn kun je met Android Auto navigeren naar parkeerplekken en laadpunten voor je elektrische auto. Ideaal, want het scheelt je zelf huiswerk doen.

In veel moderne elektrische auto’s zit in het systeem ingebouwd dat er naar een laadpunt in de buurt genavigeerd kan worden als de batterij leegraakt. Het nadeel is dat je dan in de meeste gevallen gebruik moet maken van het navigatiesysteem van de auto. En dus niet Google Maps, om maar een voorbeeld te noemen. Met deze Android Auto navigatie functie is dat niet het geval en kun je ook gewoon in de omgeving van AA blijven hangen.

Het is nu afwachten welke apps dankbaar gebruik gaan maken van deze nieuwe Android Auto functie.