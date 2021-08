Android Auto straks niet meer los op je telefoon te gebruiken

Google sloopt de mogelijkheid om je scherm te gebruiken als Android Auto. Er is wel een alternatief.

Alleen moderne auto’s beschikken over Android Auto, of het is een optie vanuit de autofabrikant. Daar heb je weinig aan als jij een auto hebt uit bijvoorbeeld 2012 of ouder. Het is echter mogelijk om het scherm van Android Auto na te bootsen op je eigen smartphone. Door je telefoon in een houder te gebruiken heb je toch een soort Android Auto in je oudere wagen. Maar Google stopt met deze mogelijkheid.

Android Auto als scherm

Met de komst van Android 12 dit najaar is het afgelopen met Android Auto als losse toepassing op je telefoon. Gelukkig sloopt het Amerikaanse techbedrijf niet helemaal de mogelijkheid. Er komt een alternatief in vorm van Google Assistent. Er is een speciale rijmodus binnen de assistent die je kunt gebruiken. De feature is standaard op alle smartphones vanaf Android 10.

Mocht je gebruik blijven maken van Android 10 of 11 en niet de upgrade maken naar Android 12, dan kun je gewoon Android Auto op de oude manier als los scherm blijven gebruiken. Maak je wel de overstap naar Android 12 dan ben je dus aangewezen op de Driving Mode van Google Assistent. Of je koopt een nieuwe auto met Android Auto. Al is dat laatste wel een heel kostbare oplossing hè. (via XDA Developers)