Android belooft ‘iets spannends’ voor Samsung Unpacked

Android teaset dat ze iets heel spannends gaan onthullen tijdens Samsung's Unpacked Event. Wat kan het zijn?





Als je Unpacked hoort dan denk je natuurlijk aan Samsung en de aankomende Galaxy S20-reeks die de Zuid-Koreaanse tech-gigant gaat aankondigen. Google heeft daarentegen ook iets in petto voor ons, zo laat de zoekgigant weten op Twitter.

Het is een opvallende zet van het Twitter-account van Google’s besturingssysteem Android. Via dat kanaal geven ze een hint over iets dat ze gaan aankondigen tijdens een event van een andere partij. Doorgaans werkt Android niet zo nauw samen met een ander merk. Het is dus wel degelijk spannend wat ze precies gaan aankondigen tijdens Samsung’s Unpacked Event.

Mogelijk komt Android met een prominente showcase van de software die ze in samenwerking met Samsung voor de Galaxy Z Flip hebben gemaakt. Het zou ook zomaar kunnen dat de aankomende Galaxy S20-smartphones op een kale versie van Android gaan draaien, zonder de OneUI-schil er overheen.

Samsung’s Unpacked Event gaat over een kleine week van start en dan leren we officieel wat Android hier aan het teasen is. En ook niet geheel onbelangrijk, dan weten we officieel of alle lekken rondom de Samsung Galaxy S20-reeks waar zijn.

