Android games spelen op Windows kan, met haken en ogen

Je moet wel in het juiste land wonen. Alleen dan kun je Android games spelen op Windows. Er zitten dus nog haken en ogen aan.

Android games speel je, op je Android telefoon. Dat is nog makkelijk te volgen. Maar Android games spelen op Windows is een ander verhaal. Dat deze ondersteuning eraan zat te komen was al een tijdje bekend. Maar nu kun je het ook daadwerkelijk testen. Althans, als je in het juiste land woont.

Google heeft namelijk een testsessie gelanceerd. Maar alleen in Zuid-Korea, Taiwan en Hong Kong. Met deze mogelijkheid krijgen de inwoners van deze regio’s toegang tot Google Play Games op Windows. Het in principe de vierde mogelijkheid om Android games te spelen. Het kon al op de smartphone, tablet, Chromebook en nu dus ook Windows.

Als je serieuze tijd investeert in een game op Android is deze ondersteuning voor Windows natuurlijk goud. Je progressie gaat immers op meerdere platformen mee. Onderweg als je aan het gamen bent op je smartphone in de trein en thuis doorgaan op de computer. Deze testfase is natuurlijk tijdelijk van aard. De verwachting is dat de rest van de wereld nog dit jaar aan de slag kan met Android games op Windows.