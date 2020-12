Android en Apple hebben goed nieuws voor smartphone gebruikers

Smartphone gebruikers kunnen meer met hun smartphone en dat is goed nieuws, let op het Apple vervangingsprogramma.

Apple en Android verrassen vanochtend met goed nieuws. Zo heeft men een probleem opgelost waar veel Android gebruikers last van zouden krijgen. Ook krijg je nog meer controle over jouw iPhone. Een overzicht.

Android smartphone niet getroffen door Let’s Encrypt probleem

Vorige maand berichtten wij dat mensen met een oudere Android smartphone problemen konden krijgen met het gebruik van internet door een wijziging in de encryptie van Let’s Encrypt. Kort gezegd zou het erop neerkomen dat de certificaten voor encryptie voor de oudere smartphone niet meer ondersteund zouden worden.

Inmiddels bereikte Let’s Encrypt overeenstemming met de uitgever van het oude certificaat. Hiermee kun je de oude smartphone tot 2024 blijven gebruiken. Tegen die tijd is de generatie toestellen waarvoor het probleem zou spelen naar verwachting sowieso uit de markt.

Ook goed nieuws voor iPhone gebruikers

Niet alleen gebruikers met een Android smartphone kunnen opgelucht ademhalen. Apple kondigt namelijk extra controle aan voor haar iPhone gebruikers. In een document van liefst 20 pagina’s zet de telecom-gigant nieuwe mogelijkheden op het gebied van privacy op een rij. In de gids legt Apple stap voor stap uit hoe je met hun smartphone per app de privacy-instellingen kunt aanpassen. Zo bepaal je exact welke ontwikkelaar wel of geen gegevens krijgt. Ook lees je hoe je altijd kunt updaten naar de laatste versie. De gids bevat overigens niet alleen tips voor iPhones, maar ook voor andere Apple devices, zoals Mac’s en de iPad. Je kunt de hele gids hier bekijken.

Apple vervangingsprogramma’s voor smartphone problemen

Als je een iPhone 11 hebt en problemen hebt met het beeldscherm kan je nu in aanmerking komen voor een gratis vervanging van jouw beeldscherm. Dit geldt voor apparaten die tussen november 2019 en mei 2020 geproduceerd zijn. Ook voor diverse andere devices van Apple lopen vervangingsprogramma’s, dus als je een probleem hebt is het zeker de moeite waard om deze programma’s te checken.