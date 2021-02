Android krijgt ook deze Apple feature - Apparata

In dit geval was Apple wat eerder dan Android, maar nu krijgt ook Google’s besturingssysteem deze feature.

In hetzelfde jaar krijgen zowel iOS van Apple als Android van Google dezelfde functie. Het gaat om een beveiliging die het mogelijk maakt dat gebruikers niet gevolgd kunnen worden. Het limiteert app-makers en adverteerders om data te planten op een OS waarmee ze de gebruiker kunnen volgen en data kunnen verzamelen.

Android en Apple feature in strijd om privacy

Apple rolt de functie, genaamd App Tracking Transparency, uit op iOS 14.5 en nu is ook Google bezig met deze technologie voor Android, aldus Bloomberg. Terwijl Apple de techniek al klaar heeft, zit Google nog midden in de ontwikkeling met de feature voor Android. Tegelijkertijd is datzelfde Google verantwoordelijk voor het samenbrengen van adverteerders en Android-gebruikers. Het voelt dus een beetje dubbel. Bovendien heeft het bedrijf niet de meest briljante reputatie als het gaat om privacy.

Een lange tijd wisten adverteerders op een steeds persoonlijkere manieren hun doelgroep te bereiken. De hoogtijdagen hiervan zijn voorbij. Privacy is een steeds belangrijker onderwerp. Bedrijven die onder meer op een negatieve manier te maken krijgen met deze Apple (en straks ook Android) feature is bijvoorbeeld Facebook. Het sociale netwerk zal op minder persoonlijke mate advertenties kunnen aanbieden, wat ze ongetwijfeld omzet gaat kosten.