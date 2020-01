Android stopt met deze irritante melding

En zo krijgt de gebruiker meer vrijheid.





De hele dag door trilt je smartphone in je broekzak of hoor je meldingen gaan. We zijn er maar druk mee. Vaak relevante notificaties met betrekking tot berichtjes of meldingen op sociale media, maar ook dingen als updates of nutteloze meldingen.

Door er even de tijd voor te nemen kun je een hoop filteren. De praktijk leert dat je er vaak te lui voor bent. Even swipen en klaar. Je weet dat de melding op een later moment teruggaat komen en toch doe je het weer. Net zolang tot je ons weegt.

Wat dat betreft heeft Google mooi nieuws te melden. Volgens diverse berichtgevingen gaat Google Play stoppen met het weergeven van notificaties als je een app van een update hebt voorzien. Nu is het zo dat je een melding krijgt als een update is uitgevoerd. Vervelend als je een reeks updates aan het uitvoeren bent en je smartphone blijft maar meldingen geven.

Via de Instellingen in Android kun je dit handmatig uitzetten, maar Google gaat het nu standaard instellen op smartphones met het mobiele besturingssysteem. En dat is wel zo fijn, want notificaties krijgen we al genoeg. (via Android Police)