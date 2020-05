Android TV gaat je games in 4K HDR streamen

Het 4K HDR streamen van Android TV zal verlopen via Google Stadia.

We leven in een tijd dat we games kunnen streamen in de allerhoogste kwaliteit. Nu zit deze technologie nog wel in de kinderschoenen. Stapje voor stapje worden de mogelijkheden uitgerold. Google werkt aan een feature om games in 4K HDR te streamen via Stadia naar je Android TV. Dat heeft 9to5Google ontdekt.

Dat is niet het enige waar Google druk mee bezig is. Ook zou het Amerikaanse techbedrijf werken aan een messaging service tussen verschillende apparaten via Stadia. Helaas is nog niet bekend wanneer we beide features kunnen verwachten. Zeker het uitrollen van de chatfunctie zou volgens de bron nog enige tijd op zich laten wachten.

9to5Google ontdekte de mogelijkheid in de Android app, versienummer 2.16. Google Stadia is ook in Nederland beschikbaar en voor twee maanden kosteloos uit te proberen. Google doet dit naar eigen zeggen omdat we momenteel met z’n allen meer tijd thuisbrengen dan normaal.