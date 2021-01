Android verliest veel meer waarde dan een iPhone - Apparata

Heb jij een mooi vlaggenschip van Android? Helaas verliest zo’n Android veel sneller en meer zijn waarde dan een vergelijkbare iPhone.

Als je een nieuwe smartphone koopt gebruik je die misschien twee, drie of vier jaar. Daarna is toch weer tijd voor een nieuwe, nietwaar? Je oude smartphone kun je aan een vriend of familielid geven, maar ook verkopen. Soms levert zo’n smartphone nog best een leuk bedrag op. Dit kun je vervolgens als een ‘korting’ zien voor je volgende smartphone.

Android waarde tegenover iPhone

Heb je een iPhone dan heb je de meeste kans om er nog een leuk bedrag aan over te houden. Uit onderzoek van BankMyCell blijkt dat een iPhone veel beter zijn waarde lijkt te behouden in vergelijking met een Android smartphone. Een Android verliest ongeveer 33,62 procent met een inruil na twee jaar gebruik, terwijl een iPhone slechts 16,70 procent waarde verliest.

Er werd onder meer gekeken naar een vlaggenschip als de Samsung Galaxy S20 Ultra in deze vergelijking. Deze smartphone verliest 36,30 procent in waarde. Zijn concurrent, de iPhone 11 Pro Max, verliest slechts 15,96 procent waarde. Niet alleen Samsung smartphones zijn de pineut. Ook de waarde van toestellen van Google, Sony, HTC en Motorola zakt als een baksteen na verloop van tijd.