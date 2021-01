Anker 3-in-1 draadloze lader doet wat Apple AirPower niet kon - Apparata

De Apple AirPower verkeert in limbo maar er is een alternatief, namelijk de Anker PowerWave Go 3-in-1 Stand die zelfs meer dan Apple’s draadloze oplader kan.

Apple-fans wachten al jaren op de mysterieuze AirPower draadloze lader. In 2019 was het daarentegen officieel; de gadget werd geannuleerd. Of toch niet? Wat er ook precies gebeurt in Cupertino, Anker komt met hun eigen versie van de AirPower die exact doet wat Apple niet voor elkaar kreeg.

Anker lanceert Apple AirPower clone

Tijdens CES 2021 kondigt tech-accesoiresbedrijf Anker een eigen variant van de nooit uitgekomen Apple AirPower aan (via AndroidAuthority). De PowerWave Go 3-in-1 Stand doet precies wat je van een dergelijk genaamde gadget zou verwachten. Hij laadt 3 apparaten tegelijkertijd draadloos op.

In dit geval gaat het om een charging pad voor een iPhone, een AirPods case en een Apple Watch. Die laden niet met astronomische snelheden je gadgets op, maar het is meer dan de 0 Watt van Apple. Zo laadt de smartphone met 10W op en krijgt de AirPods case 5W aan juice. Hoe snel de smart watch opgeladen wordt, maakt het Chinese bedrijf niet bekend.

De eerste twee oplaad pads zijn voorzien van het Qi standaard, wat wil zeggen dat je er respectievelijk ook Android smartphones en draadloze oortjes mee kunt opladen.

Als kers op de taart voegt Anker het woordje ‘Go’ aan de titel van de Apple AirPower clone toe. Dat is niet per ongeluk, want je kunt de PowerWave Go 3-in-1 Stand ook onderweg gebruiken dankzij de geïntegreerde 10.000mAh batterij. Ofwel, het geheel dient als een soort powerbank-oplaadstation-hybride waarmee je al je apparaten ten minste één keer volledig kunt opladen.

De Anker PowerWave Go 3-in-1 Stand komt in maart van dit jaar uit voor tussen de $159,99 en $199,99, omgerekend maximaal €164,60.