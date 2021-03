'Apex Legends' krijgt een nieuwe dimensie - Apparata

Apex Legends krijgt een langverwachte nieuwe modus, maar het is misschien niet wat je had gehoopt.

Vandaag hebben Respawn en EA onthuld dat ze Apex Legends voor Nintendo Switch op 9 maart aanstaande zullen lanceren. Hiernaast kondigde de bedrijven aan dat er ook een “no fill” solo-wachtrij-optie introduceren in Apex Legends. Klinkt dit goed, haal dan het vinkje weg in de lobby en het matchmaking-systeem stuurt je de strijd in zonder teamgenoten toe te voegen. Toch kan je nog steeds duo’s en trio’s tegenkomen, deze aanpassing is dus meer een extra moeilijkheidsgraad. Toch niet wat veel spelers hadden verwacht, maar wel een welkome toevoeging.

Solo

Het is niet mogelijk om deze solo-wachtrij te gebruiken in gerangschikt spel. Tevens zijn er niet meer dan zes no-fill-spelers toegestaan ​​in een wedstrijd. De solo-optie erkent echter op zijn minst dat veel mensen geen teamgenoten willen hebben, of het nu gaat om frequente eenzame wolven of gewoon niet bijzonder sociaal voelen. Deze nieuwe mogelijkheid biedt spelers creatieve kansen om de game op hun eigen manier te spelen. En daar zaten veel spelers wel op te wachten.

Chaos Theory event

Nog meer nieuws, er komt een nieuwe Chaos Theory event. Dit om de lancering op de Switch te vieren. Wat kunnen we daarvan verwachten? De hoeveelheid skins en erfstukken zullen met een thema te zien zijn. Maar er komen ook enkele functionele veranderingen aan. Bijvoorbeeld zal een Survival Slot plaats bieden aan “situationele hulpprogramma’s”, waaronder een nieuw Hitteschild-item dat je tijdelijk beschermt tegen schade van buiten de ring. Het schild is met name nuttig om neergeschoten bondgenoten nieuw leven in de blazen of kwetsbare squadrons uit te schakelen. Vanaf de lancering op 9 maart tot en met 23 maart brengt het Chaos Theory Collection Event een ode aan Caustic – de beruchte, moorddadige wetenschapper van de Outlands.