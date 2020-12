Gaat Apple Facebook uit de App Store gooien? - Apparata

Apple verrast in iOS 14.4 bèta met verrassing die Facebook woedend maakt.

Apple heeft met de App Store een forse invloed op ontwikkelaars. Nadat zij eerder nog een kerstcadeau uitdeelde jaagt ze hen nu weer in de gordijnen. Met name Facebook is woedend en riskeert zelfs een ban uit de App Store.

Facebook woedend om App Store feature in iOS 14.4 bèta

Apple kondigde al eerder aan dat gebruikers per app de keuze zouden krijgen of ontwikkelaars de acties van gebruikers in hun app mochten volgen. Deze optie zou eigenlijk al in iOS 14 verschijnen maar werd uitgesteld. Apple wilde ontwikkelaars namelijk de tijd geven om hun apps aan te passen aan de nieuwe functionaliteit.

Facebook neemt Apple App Store onder vuur

Facebook was echter geen aanpassingen van plan, maar koos om de aanval op Apple te openen. In paginagrote advertenties in grote Amerikaanse kranten beschuldigde Facebook ervan dat Apple haar klanten beperkt in vrij internet. Apple reageerde vorige week woensdag met een stevige en duidelijke respons. Facebook moet de app in de App Store aanpassen zodat gebruikers een keuze hebben. Er is dus geen sprake van verandering. Klaarblijkelijk ziet Apple de discussie daarmee als gesloten, want inmiddels duikt de keuze-optie op in iOS 14.4 bèta.

Gaat Apple Facebook verbannen van de iPhone?

Vooralsnog heeft Facebook nog niet gereageerd. Het is dus de vraag of de tech-gigant aan de eisen van Apple wil voldoen. Als Facebook weigert lijkt een verbanning uit de App Store een reële optie. Apple heeft eerder laten zien dat men niet bang is om populaire apps te bannen toen ze de confrontatie aanging met Epic Games. Dat de eerste resultaten in het voordeel van Apple uitpakken zal hen sterken in hun overtuiging. De verwachting is dan ook dat Facebook morrend eieren voor haar geld zal kiezen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

