App stores: Dit zijn de gevaarlijkste en veiligste

De Google Play Store ligt de laatste tijd nogal onder vuur over de vele kwaadaardige apps die door de controle komen. De hoogste tijd voor een onderzoek. Wellicht een geruststelling om mee te beginnen, Google komt niet als gevaarlijkste uit de bus.

RiskIQ deed onderzoek naar kwaadaardige apps in stores in 2019. Zij maakten daarbij onderscheid tussen stores die de meeste nieuwe apps met malware doorlaten en de stores waar in het algemeen de meeste malware is gevonden.

Deze stores laten veel nieuwe mallware toe

De discutabele top 5 van stores die veel nieuwe malware toelaten bevat opvallende namen. Dit is de top 5:

Op 5 vinden we met de Vmall app store van Huawei direct de eerste grote naam. Hier vond men liefst 5.972 nieuwe apps met malware. De nummers 4 en 3, respectievelijk Feral Apps (met 12.079 stuks) en Zhushou (met 25.091 stuks) zijn in het westen wellicht minder bekend. De twijfelachtige runner-up is echter de Google Play Store. Hier zijn in 2019 liefst 25.647 nieuwe apps met malware gespot. De koploper, die we nog even voor ons houden, spande echter met 61.669 nieuwe malware apps de kroon.

Waar loop je overall het meeste kans op malware?

Naast de apps die in 2019 zijn toegevoegd hebben de stores ook oudere apps in de aanbieding. Hier blijkt ook veel malware tussen te zitten. De overall top 5 luidt als volgt:

op 5 vinden we de Zhushou store weer terug. Op nummer 4 zien we de Xiaomi App store, die dus klaarblijkelijk de oude rommel moet opruimen maar in 2019 de zaken beter op orde had. Nummers 3. (de Vmall app store van Huawei) en 2 (de Feral app store) zagen we ook al eerder terug. De nummer 1 van deze top 5 is dezelfde twijfelachtige winnaar als van de vorige top 5, maar wie is het?

Apple’s App Store en Google Play Store, goed of slecht?

De slechtste app store is dus niet de Google Play Store. In de top 5 overall komen ze niet voor, maar op basis van de top 5 in 2019 lijkt het gevaar niet geweken. Dit is echter relatief. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat in 2018 nog liefst 108.770 kwaadaardige apps langs de beveiliging kwamen. In dat licht bezien is een afname van 76,4 % wellicht eerder een goed dan een slecht teken.

Blijft natuurlijk de vraag wie de twijfelachtige koppositie in beide lijsten scoort. Er is één grote naam die tot nu toe ontbreekt, de App Store van Apple, het zal toch niet…

Inderdaad, het zal niet. De rapporteurs zijn juist erg enthousiast over de App Store. Zij zeggen:

“Apple treats its App Store like Fort Knox and rarely hosts dangerous apps”

Dit is de gevaarlijkste app store

Het twijfelachtige predikaat ‘gevaarlijkste app store’ blijkt echter weggelegd voor de app store van 9game.com dat gratis downloads voor Android games aanbiedt. Hier werden zowel vorig jaar als overall de meeste kwaadaardige apps aangetroffen. Je weet vanaf nu dus waar je (niet) moet zijn. Overigens moet je op Android voorzichtig blijven. We meldden namelijk al eerder dat veel anti-virus apps waardeloos blijken.

