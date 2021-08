Apple 1 en rits Steve Jobs items moeten fortuin opleveren

Alles bij elkaar ligt er bijna driekwart miljoen aan Apple en Steve Jobs memorabilia – Apple 1 incluis – op een veiling. Bied mee!

Elk bedrijf is ergens begonnen, zo ook ons favoriete mega-techmerk Apple. Het leuke van echt oud spul is dat je nooit had kunnen weten hoe begeerlijk het is in de toekomst. Je brengt je spullen op de markt omdat je denkt een commercieel succes te kunnen maken van iets.

Apple 1

Zo ook bij Steve Jobs en Steve Wozniak die verantwoordelijk zijn voor de eerste Apple computer: de Apple 1. Het was Wozniak die hem ontwierp en Jobs die zei dat ‘ie op de markt moest komen. De rest is geschiedenis. De Apple 1 was initieel niet echt geld waard en het is vooral nu dat we beseffen hoe begeerlijk een eerste Apple computer is. Bewijs: een veiling die binnenkort opent.

Klassieke veiling

Er worden namelijk 35 items aangeboden op een veiling van RR Auction. Alles heeft te maken met Apple in de vroege dagen en Steve Jobs. Zo kun je bijvoorbeeld een echt leren jasje van Steve Jobs bemachtigen, of een ander jasje. Het leren jasje is begeerlijk: deze wordt geschat op 25.000 dollar. Oef!

Maar het gaat om veel meer memorabilia. Originele Apple computer-onderdelen. Oude Apple-telefoons en ander vroeg Apple-spul. Ook allerlei documenten van Steve Jobs. Een gebruikshandleiding van een Apple 2 met handtekening van Steve Jobs moet bijvoorbeeld 25.000 dollar opleveren. Crazy!

Apple 1 te veil

De klapper van de veiling is echter de oersoep. Het origineel. Een Apple 1 wordt te veil aangeboden. Volledig compleet, werkend en altijd bij een verzamelaar gebleven. Die verzamelaar is Roger Wagner, die een demonstratievideo heeft:

De klapper van een veiling waar zelfs een simpele computermuis (met Wozniak-signatuur) honderden dollars moet opleveren: dat moet een grote zijn. En dat is het ook: de Apple 1 gaat naar verwachting 450.000 dollar opleveren. Beeld je eens in wat je met dat geld kan doen. Voor de verzamelaar is het natuurlijk helemaal het einde.

De veiling opent op 12 augustus en dan kan de biedoorlog van start gaan. Of de Apple 1 het astronomisch hoge bedrag gaat halen valt te bekijken, maar dat bedrag staat er niet voor niets. (via RR Auction)