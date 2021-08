Apple 3nm processor onderweg: minder is meer?

Apple is bezig met een processor die werkt met een 3nm proces, die we in 2022 al kunnen verwachten. Wat betekent dit voor de waarschijnlijke volgende generatie processoren?

Als er één ding is wat je op vele zaken kunt toepassen: meer is beter. Meer geld hebben is beter dan weinig geld hebben en ook meer rekenkracht in je processor is altijd goed. Apple kondigt echter aan dat de volgende generatie processoren daalt van 5nm naar 3nm. Techneuten weten dat hier juist kleiner beter is.

Apple 3nm processor voor 2022

Laten we eens beginnen met de feiten. MacRumors weet aan de hand van een rapport van DigiTimes te melden dat Apple processoren met een 3nm proces plant, in plaats van 5nm wat het nu is. 3nm is nog niet gemeengoed dus dat zou een hele stap vooruit zijn. Maar van 5 naar 3, dat klinkt als een downgrade. Laat je niet misleiden: het maakt de chips juist efficiënter en dus beter.

Kleiner = beter?

Als je ervaren bent op het gebied van processoren kun je dit gedeelte overslaan, maar waar het op neerkomt is het volgende. Nm staat voor nanometer en dit betekent in de moderne wereld niet iets concreets meer als het gaat om de chips zelf. Het gaat om de transistordichtheid en des te kleiner het nummer nm, des te kleiner de dichtheid en des te efficiënter de chip werkt. Dit betekent in theorie niet dat de chip hiermee krachtiger wordt, maar relatief gezien wel. De processor heeft met een kleiner nm-nummer minder kracht nodig om te functioneren en werkt dus efficiënter. Dat is even de korte versie.

Nieuwe chips

Wat het concreet betekent is dat de huidige schare aan Apple processoren, A14 en M1, op 5nm werken. 3nm voor de nieuwe Apple processor kan zorgen voor een toename in kracht van 10 procent en toegenomen efficiëntie van 20 procent. Dit zou van kracht gaan op de A15 en geüpgrade M1 processoren die we in 2022 gaan zien.

3- en 4nm

Andere geruchten zeggen weer dat een Apple processor met 3nm alleen de M1 is. De A15 chip voor de iPhone 14 zou wel een upgrade zijn met 4nm. Het is interessante techniek, maar we moeten nog even wachten hoe het in de producten wordt gezet.