Dit is waarom je beter Apple aandelen dan producten kan kopen

Superinvesteerder Warren Buffett weet al dat Apple aandelen een goede investering zijn, maar het kan altijd beter…

Er zijn onnoemelijk veel gebruikers van Apple-producten. De aandelen Apple bereiken dan ook een recordhoogte en zijn voor het eerst meer dan 2 biljoen dollar waard. Daarmee blijkt dat je beter aandelen Apple dan producten van Apple kunt kopen. Wij zetten wat bizarre feiten op een rij.

Apple aandelen of Apple producten?

Toen Apple op 24 januari 1984 de eerste Macintosh introduceerde kostte het apparaat $ 2.495,-. Als je dat bedrag in plaats van aan het product aan aandelen had besteed en er sindsdien niet meer naar omgekeken had, had je tegen de huidige koers $ 2.243.600,- op jouw bankrekening bij kunnen schrijven. Overigens ging de introductie van deze Macintosh gepaard met een indrukwekkende reclame, die het Tech concern vorige week als een boomerang terug geserveerd kreeg door Epic Games.

Ook de eerste iPhone, die op 29 juni 2007 gelanceerd werd, was een prijzig apparaat. Zeker in die tijd was $ 499,- een groot bedrag. Wie daar aandelen voor had gekocht zou tegen de huidige koers $ 13.400,- rijker zijn.

Superbelegger Warren Buffet snapte al dat aandelen Apple geld waard zijn

Een van de mensen die door heeft dat het investeren in aandelen Apple geen windeieren legt is superinvesteerder Warren Buffett. De waarde van zijn investeringen in het aandeel zijn inmiddels opgelopen tot een onvoorstelbare $ 113 miljard. Daarmee is zijn bezit in het ‘superaandeel’ goed voor iets minder dan een kwart van de waarde van zijn beleggingsbedrijf Berkshire Hathaway.

Is deze belegging dan ook de best renderende?

Natuurlijk doemt de vraag op of deze belegging tot het hoogst, legaal te krijgen, rendement behoort. Op 22 mei 2010 kreeg de Bitcoin een waarde. Men bestelde pizza’s ter waarde van zo’n $ 40,- voor 10.000 Bitcoin. Dit betekent dat één Bitcoin daarmee een waarde (van $ 0,004) kreeg. Deze dag wordt nog steeds gevierd als Bitcoin Pizza Day. Tegen die prijs had men voor het bedrag van de eerste iPhone ($ 499,-) 124.750 BTC gekocht. Tegen de huidige waarde van $ 11.766 per Bitcoin had men $ 1.467.808.500,- op de rekening gehad…