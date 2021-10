Apple aangeklaagd voor niet leveren iPhone 12 oplader

De telefoon, die krijg je. Maar de iPhone 12 oplader moet je er zelf bij los aanschaffen als je geen USB-C lader hebt liggen thuis.

Apple nam een toch wat gekke beslissing met de iPhone 12. Het Amerikaanse techbedrijf uit Cupertino stopte met het leveren van een oplader. Want, zei de techgigant destijds, iedereen heeft thuis wel een USB-C lader liggen inmiddels. Het gaat hier niet om het kabeltje, maar om het blok dat je in het stopcontact steekt.

Inmiddels is het niet zo gek meer. Samsung volgde en de komende jaren zullen er ongetwijfeld ook andere techbedrijven zijn die hetzelfde doen. Het is volgens die techbedrijven goed voor het milieu, maar stiekem scheelt het ook in de portemonnee voor hen natuurlijk. Niet overal accepteren ze het nieuwe beleid. In China hebben vijf studenten Apple aangeklaagd voor het niet leveren van een oplader met de iPhone 12.

Apple levert wel een kabel met de telefoon, dat is USB-C naar Lightning. De eigen aansluiting van het merk. Maar de oude stopcontact laders die Apple in het verleden meeleverde zijn hier niet compatibel mee. Krom, aldus de Chinese studenten. Je moet er in dit geval een losse USB-C oplader of een MagSafe lader bij kopen. Deze klachten waren met de komst van de iPhone 12 ook wel te horen. Maar nu komt het daadwerkelijk tot een rechtszaak. (via Vice)