Apple AirPods Pro nu ook ideaal voor Disney Plus kijksessies - Apparata

Met de introductie van spatial audio maakt Apple hun AirPods Pro tot perfecte home cinema oortjes, bijvoorbeeld geschikt voor Disney Plus.

Recentelijk werd er nog veel geklaagd over de geluidskwaliteit van Apple AirPods Pro. Maar de iPhone-maker blijft rustig updaten en verbeteren, zo blijkt ook uit de nieuwe spatial audio feature. Hiermee zijn Apple AirPods Pro nu ook ideaal om keihard de nieuwste Disney Plus show in te worden gezogen.

Apple AirPods Pro spatial audio voor Disney Plus

De nieuwe feature kwam recentelijk uit en biedt een cinema-ervaring in je oren aan. Spatial audio simuleert hoe het is om surround sound te hebben, terwijl het simpelweg om twee mini-bokjes gaat.

Apple legt op hun website uit hoe je spatial audio kunt gebruiken. Wat je nodig hebt is een set Apple AirPods Pro, een iPhone 7 of nieuwer en iOS 14 of nieuwer. Recente iPad’s met iPadOS 14 of nieuwer werken ook. Vervolgens kun je content checken in ondersteunde apps, waaronder natuurlijk Apple TV, maar ook HBO Max en Disney Plus. Absurd genoeg wordt de grootste streamingdienst op aarde, Netflix, nog niet ondersteund.

Vervolgens zet je de feature als volgt aan:

Ga naar Instellingen > Bluetooth .

> . Zoek je AirPods Pro in de lijst

in de lijst Druk op de Info Button (blauwe ‘i’ met een rondje eromheen)

(blauwe ‘i’ met een rondje eromheen) Zet Spatial Audio aan

Driedimensionaal

Apple gebruikt naar eigen zeggen algoritmes om gewone surround sound om te toveren naar spatial audio voor AirPods Pro. Dat geeft volgens TheVerge een gevoel van ruimtelijkheid en kraakhelder geluid, waar stereo normaliter een beetje zou falen. Het medium schrijft ook:

Wat nog indrukwekkender is, is dat spatial audio doet alsof het gelijk daadwerkelijk uit je iPhone of iPad komt. Het is alsof je naar een TV-scherm zit te kijken. (…) AirPods zullen daarentegen nooit op kunnen tegen een film kijken met high-end Atmos home cinema setups. Maar wat spatial audio wel doet, is alles opener en weidser laten voelen. Chris Welch, The Verge, Apple AirPods Pro spatial audio review

