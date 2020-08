Video: Zo gecompliceerd is de Apple AirPower

Misschien is het wel logisch dat de Apple Airpower eerder werd teruggetrokken.

Met Apple AirPower voerde Apple de afgelopen jaren één van haar meest curieuze projecten uit. Het elektronicaconcern wilde met de AirPower een mat ontwikkelen,, waarmee je jouw elektronische apparatuur draadloos mee op kan laden. In 2017 toonde Apple aan dat zij een prototype had. Daarna verdween het project uit de schijnwerper. Uiteindelijk maakte Apple in 2019 bekend dat men de stekker uit het project had gehaald. Nu blijkt hoe ver men met deze lancering was.

Apple AirPower teardown video duikt op

Er is in China namelijk een heuse teardown video opgedoken van de Apple AirPower. De bekende insider Mr-white plukte hem van de Chinese social-media site Bilibili en deelde de beelden op twitter.

Insiders reageren verbaasd over de gecompliceerdheid van het ontwerp. De een vindt het wel logisch dat het project te moeilijk was om te kunnen slagen. Een andere reactie is minder subtiel: ‘hardware porno!’.

Wat ging er mis met de Apple AirPower?

Nu we de inhoudelijke kant van het ontwerp zien is het volgens insiders duidelijk. De dubbele laag van laders en chips zou te weinig ruimte laten voor ventilatie. Ook zou het toestel te veel warmte produceren. Hierdoor werd deze gadget gevaarlijk door kans op oververhitting.

Zien we deze toepassing nog terug?

Als de geruchten kloppen heeft Apple achter de schermen niet stil gezeten en de Apple AirPower opnieuw ontworpen. De prestentatie zou plaatsvinden in september/oktober, tegelijk met de iPhone 12. We zijn benieuwd.