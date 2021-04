Apple AirTag is hier en helpt je nauwkeurig zoeken - Apparata

Apple heeft vandaag tijdens het event AirTag aangekondigd. Een accessoire die helpt om spullen in je omgeving makkelijk terug te vinden.

De Amerikaanse techgigant is redelijk laat op het feetje. Je hebt al jaren natuurlijk het bekende merk Tile. Sinds de introductie van Tile zijn er oneindig veel kopieën op de markt verschenen. Ook de traditioneel techbedrijven, zoals Samsung, hebben inmiddels een eigen product. En daar komt nu Apple bij, met de AirTag.

Om toch onderscheidend te kunnen zijn heeft Apple wat moeten verzinnen om zichzelf boven de rest te kunnen plaatsen. Want je kent een merk als Apple. Ze vinden zichzelf uiteraard het beste. Het begint met een fraai ontwerp. Daarnaast kan je met een app, mits met de juiste ondersteuning, je in de directie van de AirTag leiden. Bijvoorbeeld als de AirTag aan een rugzak of sleutelbos zit vastgemaakt. Wil je echt wat anders dan kun je de AirTag Hermès kopen. Een exclusieve uitvoering met een lederen omhulsel voor de accessoire.

Verder staat Apple de laatste jaren bekend als een merk dat veel geeft om privacy. Daar is de AirTag geen uitzondering op. Dit nieuwste accessoire van Apple deelt de locatie niet met derde partijen of slaat geen bezochte locaties op in een database.

Apple AirTag prijs en beschikbaarheid

Je kunt de AirTag kopen als losse aankoop of in een set van vier exemplaren. De AirTag begint bij 35 euro voor een losse aankoop, of 119 euro in een set van vier stuks. Het product is vanaf 23 april verkrijgbaar. Als je een online bestelling doet is het mogelijk om het product van een persoonlijke inscriptie te voorzien. Dit is gratis.