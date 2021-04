Apple AirTag opent zelfs de deur voor Android-apparaten - Apparata

Apple houdt hun ecosysteem doorgaans gesloten, maar voor de AirTag maken ze een uitzondering, aangezien Android-gebruikers ook welkom zijn.

Gisteren kondigde Apple de nieuwe AirTag aan. De chip is ideaal voor rommelkonten die altijd hun spullen kwijt zijn. Dat leekt alleen te gelden voor Apple-rommelkonten, maar zoals MacRumors benadrukt, vergeet Apple tijdens de presentatie te melden dat Android-gebruikers daar ook welkom zijn.

Het lijkt een tikfout, Apple en Android in één zin. Toch kunnen Android-gebruikers helpen bij het vinden van een verloren object met een Apple AirTag. Wanneer een gebruiker een AirTag als ‘verloren’ registreert, kunnen alle apparaten met NFC-ondersteuning – dus ook Android-smartphones – de tag scannen.

Tik en houd je iPhone of NFC-ondersteunende smartphone tegen de witte kant van de AirTag. Tik op de notificatie die tevoorschijn komt. Er opent nu een website met informatie over de AirTag. (…) Als de gebruiker de AirTag als ‘verloren’ heeft gemarkeerd, kun je informatie krijgen over hoe je de eigenaar kan contacteren.

Apple’s uitleg van de AirTag