Apple AirTag - Wat gebeurt er als je de tracker op de post doet? - Apparata

Als je een Apple AirTag met de post verstuurt, blijkt tracking ontzettend goed te blijven werken. De beveiliging daarentegen totaal niet…

De nieuwe Apple AirTag is hartstikke handig om je eigen spullen weer te vinden, maar wat gebeurt er als je een tracking-chip via de post door heel het land stuurt? Gebruiker Kirk McElhearn documenteerde de reis van zijn AirTag en kwam achter wat interessante dingen (via MacRumors). De tracking werkt hartstikke goed, maar of het veilig is, blijft maar de vraag.

Apple AirTag op de post

McElhearn besloot een actieve Apple AirTag in een envelop te stoppen en naar zijn vriend aan de andere kant van Groot-Brittannië te sturen. Hij kon daar al heel snel uit opmaken dat de tracking hartstikke goed werkt.

Apple maakt voor het Find My-netwerk gebruik van informatie van alle actieve gebruikers. Anoniem stuurt een AirTag dus informatie door naar iedereen die met een iPhone in de buurt is. Zo wist McElhearn de tag door heel Engeland te volgen, aangezien er eigenlijk altijd wel iemand in de buurt was met een iPhone.

Handig voor spionnen

Opvallend genoeg bleek de beveiliging daarentegen wat te wensen over te laten. Eenmaal met de post aangekomen bij zijn vriend, bleef de AirTag meerdere dagen op de keukentafel liggen. De vriend kreeg daar daarentegen van Apple geen melding van.

Volgens de techgigant krijgen gebruikers na drie dagen een melding op hun iPhone wanneer andermans AirTag hen ‘volgt’. Ook zou er een geluidswaarschuwing moeten klinken. De vriend kreeg geen melding en heeft zeer waarschijnlijk niets van de geluiden gehoord. De beveiliging laat dus nog wel wat te wensen over. En ook al zou het goed werken, dan klinkt drie dagen als meer dan genoeg tijd voor een kwaadwillende om je te volgen, nietwaar?