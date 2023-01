Apple AirTags dankzij update nu beschermd tegen stalkers

Na de nodige slechte publiciteit over de Apple AirTags, heeft de Californische technologie reus eindelijk goede maatregelen genomen om misbruik te voorkomen.

AirTags ook handig om mensen te volgen

Apple AirTags zijn klein, handig en je kan ze altijd volgen. Ideaal om bijvoorbeeld je sleutels terug te vinden. Of andere dingen die je vaak kwijtraakt en die je echt niet wilt missen. What is not to love?

Maar weet je wie er ook heel blij van wordt? Stalkers en andere enge individuen. Want verstop een AirTag in haar rugtas en je kan precies ontdekken waar die lekkere sexy stoot die daar nonchalant een drankje aan de bar zit te drinken, woont. Maar gelukkig heeft Apple daar nu een stokje voor gestoken.

Eerdere poging om AirTags te beschermen tegen stalking mislukt

Al eerder probeerde Apple om de AirTags te beschermen tegen misbruik, want het bedrijf staat natuurlijk niet te juichen om de slechte publiciteit die dit opleverde. Onderzoekers slaagden er toen alsnog in om deze beveiliging te omzeilen.

Apple heeft nu Firmware Update 2.0.24 uitgerold, waarmee eigenaars van een iPhone melding krijgen als er een onbekende AirTag met ze meereist. In principe kan je daarmee er zeker van zijn dat er geen snoodaard je aan het volgen is met een AirTag. Tenminste, in enkele bijzondere gevallen.

Uiteraard moet dit de allernieuwste iPhone zijn, mensen met een oudere iPhone of, helemaal verschrikkelijk natuurlijk. Een Android telefoon hebben pech gehad. In de Verenigde Staten heeft bijna iedereen een iPhone, waardoor dit probleem daar minder speelt.

Maar hier in Europa en de rest van de wereld, waar Android veel populairder is, helpt dit niet echt. Maar heb je een van de modernste iPhones? Dan worden de AirTags in je buurt automatische geüpdate met de nieuwste versie.

Zoals met elke technologie geldt, dat een krachtige technologie ook misbruikt kan worden. Maar gelukkig wordt hier steeds beter over nagedacht, waardoor we ook weer beter beschermd worden.