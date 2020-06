Apple weer onder vuur om App Store maar buigt niet

Laat Apple hier precies zien waarom alle kritiek op de App Store terecht is?

Apple had eerder deze week slecht nieuws te verwerken toen de Europese Commissie een onderzoek naar (o.a.) de App Store aankondigde. Vandaag ligt de App Store weer onder vuur. Daarnaast draait de geruchtenmolen rondom Apple weer volop. Wij zetten wat bijzonderheden op een rij.

Apple weer onder vuur door App Store

Hey is een nieuwe e-mailservice voor iOS-gebruikers die vorige maand met een ‘invite only’ evenement van start gegaan is. Uiteraard wordt deze aangeboden in de App Store. Juist op het moment dat de Europese Commissie de App Store gaat onderzoeken breekt er een pijnlijk conflict uit.

De makers van de mailservers laten nieuwe gebruikers namelijk betalen via de website en niet via de App. Hierdoor mist Apple haar commissie van 30% per inschrijving. Apple heeft daarop, uiteraard tot woede van Hey, meegedeeld dat zij geen patches en updates mogen delen totdat Apple tevreden is (lees: de provisie gestort krijgt). Tot het zover is staat Apple de App ook niet toe op MacOS.

Apple strijdvaardig

Na een reactie van het bedrijf achter Hey herhaalt Apple dat zij haar standpunt niet wijzigt. Sterker nog, de internetreus uit Cupertina heeft haar claim bekrachtigd door te stellen dat zij de app eigenlijk helemaal niet toe hadden moeten laten in verband met een voorwaardenschending. Zij houden dan ook vast aan hun standpunt en blokkeren Hey totdat er maatregelen genomen zijn en zij weer ‘in lijn met de servicevoorwaarden’ handelen.

Menig toezichthouder pakt de popcorn

De techreus geeft het bedrijf twee keuzes om weer aan de richtlijnen te gaan voldoen. De eerste optie is om de app ook open te stellen voor andere e-maildiensten. Deze lijkt niet haalbaar omdat de e-maildienst waarschijnlijk geen concurrenten wil faciliteren. De andere optie is de zaak zo aanpassen dat men via de app moet registreren en betalen zodat Apple haar 30% commissie kan incasseren.

Met dit laatste punt laat Apple precies zien waar de schoen wringt. Immers, met de veiligheid van de App lijkt niets mis, want als er betaald wordt hervat Apple de service weer. Was dit nu niet precies het probleem wat de Europese Commissie aan de kaak stelt? Aan de andere kant is het natuurlijk niet gek om huur van winkelruimte te vragen als iemand in jouw winkel spullen verkoopt. Wij gaan ervan uit dat diverse toezichthouders deze zaak met interesse zullen volgen.

Bron: Techradar