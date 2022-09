Apple App Store gaat prijzen verhogen in oktober

Apple App Store verhoogt prijzen

De dalende euro en hoge inflatie eisen steeds meer hun tol. Ook Apple ziet zich genoodzaakt om de Apple App Store prijzen in onder meer Europa te verhogen.

Apple: grote merkentrouw

Bezitters van Apple apparatuur zijn meestal erg trouw aan hun merk. Dus Apple kan wegkomen met dingen waar andere fabrikanten niet over zouden durven te peinzen. Sterker nog, vaak volgen ze het voorbeeld van Apple bij omstreden acties als geen lader meer verkopen bij een telefoon, het verwijderen van de earjack en het verkopen van een power bank die de telefoon maar half kan opladen.

Voor een groot deel komt dit omdat Apple alles in eigen huis produceert en je dus als Apple gebruiker moeilijk kan ontsnappen aan Apple producten. Anders dan bij Android zit je vast aan Apple standaarden.

Apple prijsverhoging door inflatie en daling euro

Nu slaan de Californiërs toe met een prijsverhoging. Dit heeft voor een groot deel te maken met de lage koers van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Deze is ondertussen al onder de dollar gedaald, waardoor natuurlijk de inkoop van Apple apparatuur uit de Verenigde Staten een stuk duurder is geworden. Ook kampt Apple net als andere fabrikanten met de hoge energiekosten en verstoorde leveringsketens door de covid19-lockdowns in China.

Ook de kosten van apps in de Apple App Store nemen toe. Waar eerst de basisprijs € 0,99 was, neemt deze nu toe tot € 1,19. Waarnemers denken dat dit alles te maken heeft met de lage koers van de euro. Ook andere landen, zoals Zweden, Zuid-Korea, Chili, Egypte, Maleisië, Pakistan, Vietnam en Japan worden door de prijsverhoging getroffen.

Vanaf 5 oktober gaan de App-Store-prijzen omhoog

Dus wil je een nieuwe Apple kopen, of nieuwe apps installeren? Dan kan je er beter snel bij zijn. Want vanaf 5 oktober betaal je de hoofdprijs!