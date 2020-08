Apple houdt poot stijf: geen gaming platformen in de App Store

De ruzie loopt hoog op en Apple lijkt weer op het geld uit te zijn.

Vanmorgen konden we al melden dat Xbox een stevige dreun uitdeelt aan Apple door hun nieuwe gaming platform xCloud te lanceren in de App Store. Inmiddels is er meer duidelijk over het hoe en waarom. Apple houdt de poot in ieder geval stijf. Volgens hun uitleg betekent dit dat we ook andere platformen zoals Google Stadia voorlopig niet in de App Store hoeven te verwachten.

Apple wil iedere game apart in de App Store

Een van de voorwaarden om een App in de App-store te krijgen is dat de App individueel gecontroleerd wordt. Bij een gaming platform app zoals xCloud of Stadia krijg je met één app toegang tot alle games. Dit is al direct een reden waarom de schoen wringt. Ook moet iedere game apart aangeboden worden in de zoeklijst en statistieken. Een andere voorwaarde waar een gaming-platform app niet aan kan voldoen.

Argumentatie lijkt lachwekkend

De argumentatie lijkt niet al te sterk. Allereerst geeft Apple ook toegang aan bijvoorbeeld Netflix om films te streamen zonder iedere aparte film te keuren. Daarbij heeft elke game voor lancering al uitgebreide kwaliteitschecks van onafhankelijke instanties gehad, dus ook dit argument lijkt wat ‘gezocht’. Als Apple geconfronteerd wordt met die kritiek lijkt de aap/app uit de mouw te komen.

Apple gaat weer voor de centen

Op het Netflix-argument reageert Apple dat het verschil is dat Netflix, anders dan games, niet interactief is. Van interactieve apps hebben gebruikers volgens Apple meer verwachtingen, zoals bijvoorbeeld in app-betalingen. Daar ligt waarschijnlijk de echte reden. Op alle in-app aankopen rekent Apple namelijk een royale 30% commissie aan de ontwikkelaars en dat loopt bij een gaming platform al snel in de papieren.

Toch is het de vraag of Apple aan het langste eind trekt. Xbox en Google Stadia houden hun platformen al buiten de App Store en als PlayStation daarbij aansluit heeft men wellicht een probleem met haar klanten. Aan de andere kant biedt dit Sony de mogelijkheid om met Apple rond de tafel te gaan een wel via iOS te lanceren. Dan zou zowel de strijd tussen Xbox series X en PlayStation 5 als de strijd tussen iOS en Android een nieuwe dimensie kunnen krijgen.

Bron: Business insider