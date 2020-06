Apple App Store verwerkt bijna half biljoen euro! Ja, biljoen

512 met twaalf nullen, dat werd er via de Apple App Store uitgegeven. Maar over het grootse deel verdien Apple zelf niets.

Het Apple App Store ecosysteem faciliteerde in 2019 een absurd verkoopbedrag van $512 biljoen. Dat is biljoen, ofwel duizend miljard. Of 512 miljoen miljoen, dat kan ook. In een eigen persbericht kondigt de iPhone-maker en App Store uitbater het ongekende nieuws aan.

Apple App Store goed voor $512 biljoen

Een onderzoek van Apple zelf concludeert dat het Apple App Store ecosysteem bij elkaar goed is voor $512 biljoen aan transacties in 2019. Dat is omgerekend ruim €460 miljoen miljoen euro. Verreweg het grootste gedeelte van dat absurde bedrag – zo’n $413 biljoen – werd uitgegeven aan fysieke goederen en services. Denk aan diensten die eten of transport verzorgen of het bestellen van spullen.

Men spendeerde $61 biljoen van dat totaalbedrag aan digitale goederen en services. Denk aan games, films, streamingdiensten, muziek en dat soort dingen. Verder werd $45 biljoen dollar verdiend aan in-app advertenties.

Ecosysteem is breed

Nu is Apple uiteraard ontzettend trots op de cijfers. En toegegeven, een geldstroom die groter is dan het bruto nationaal product van bijvoorbeeld België of Thailand (2017) is ongelofelijk. Maar het niet alsof Apple een gigantisch deel van die geldstroom naar de eigen portemonnee ziet vloeien.

Het ecosysteem faciliteert allerlei soorten apps die al dan niet een deel van de inkomsten moeten afstaan aan Apple. Bij de verkoop van digitale producten en services krijgt Apple via de omstreden virtuele winkel een percentage. Maar voor de verkoop van fysieke goederen, verreweg het gros van de ‘ecosysteem verdiensten’ krijgt de iPhone-maker niets.

