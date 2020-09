Apple App Store zoekt ook ruzie met Google en Microsoft! - Apparata

Apple maakt het in de App Store nog net niet onmogelijk om game streamingdiensten als Google Stadia en Microsoft xCloud aan te bieden.

Het begint er een beetje op te lijken dat Apple met de App Store lak heeft aan iedereen. Na talloze andere bedrijven is het nu ook de beurt aan Google en Microsoft om te ruziën met Apple. Nieuwe richtlijnen voor de virtuele winkel maken het namelijk onmogelijk om gamestreaming-apps als xCloud en Google Stadia aan te bieden. Tenzij ontwikkelaars de langste omweg ooit implementeren.

Apple App Store pakt Google en Microsoft aan

Met de update van de App Store regels is het praktisch onmogelijk voor bedrijven als Google en Microsoft om een gamestreamingdienst aan te bieden. Apps als Google Stadia of Microsoft xCloud mag niet. Maar Apple bouwt een kleine omweg in de regels zodat game streaming nog steeds mogelijk is. Maar daar zit niemand op te wachten.

Games aangeboden in een game streamingservice-abonnement moeten direct gedownload worden vanuit de App Store. (…) Streaming games mogen, zolang ze zich aan de regels houden. Elke update voor elke game moet bijvoorbeeld ingediend worden ter controle, ontwikkelaars moeten toepasselijke metadata leveren voor de zoekfunctie en games moeten in-app aankopen gebruiken om nieuwe features beschikbaar te maken. Apple App Store richtlijnen

Het is dus onmogelijk om een algemene service aan te bieden waar je elke game op speelt die je wilt. In plaats daarvan moet je iedere game downloaden vanuit de App Store, wat tegenstrijdig is met het principe van een game streamingservice.

Apple ‘beschermt gebruiker’

Uiteraard denk Apple hier zelf de redder in nood te zijn en hun gebruikers te beschermen. Okay, dat was misschien bij het Facebook-conflict zo. Maar ook WordPress en Epic Games zijn al de dupe van de gierigheid van het bedrijf. Nu mogen we ook Microsoft en Google bij die laatste categorie tellen.

Om een game streamingdienst aan te bieden moet iedere game namelijk apart verkrijgbaar zijn:

Elke streaming game moet individueel naar de App Store worden geüpload zodat de game een App Store productpagina heeft, in de ranglijsten en zoekresultaten komt. Ook kunnen gebruikers dan reviews achterlaten, gemanaged worden met ScreenTime en andere ouderlijke toezicht-apps en op het apparaat van de gebruikers verschijnt.

Het enige lichtpuntje is dat Google en Microsoft een catalogus-app mogen maken. Daarin kunnen ze vervolgens verwijzen naar de officiële App Store pagina’s. Kortom, verwacht voorlopig geen Google Stadia of Microsoft xCloud op je iOS device.

Hoe je ook denkt over deze discussie, ik zei het al eerder; Apple jaagt zoveel grote tech-bedrijven tegen zich in het harnas, dat het een tikkende tijdbom wordt. Apple is een te groot platform om ten onder te gaan, maar ik kan me gemakkelijk een scenario voorstellen waarin Apple, net als Huawei, eigen varianten van bekende apps gaat maken. Wacht.. dat doen ze al.