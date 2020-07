ARM-chip van Apple betekent goed nieuws voor Mac-kopers

Apple Silicon ARM-chip voor Mac haalt groot voordeel uit de iPhone.

Apple staat aan de vooravond van grote veranderingen als het over haar MacBooks en iMacs gaat. De vertrouwde Intel-chip wordt in de komende jaren omgeruild voor de eigen ARM-chip, de Apple Silicon. Hierdoor kun je als Mac-bezitter of Mac-koper diverse voordelen verwachten. Met name de iPhone schijnt daarbij een rol te spelen.

Apple haalt met ARM-chip zekerheid in huis

Een eerste voordeel voor Mac-kopers is dat Apple door de eigen chip nu alle basis-elementen van de Mac in eigen huis heeft. Net zoals bij de iPhone produceert zij nu de hardware, sorftware en processor die de software aan moet sturen in eigen huis. Hierdoor kunnen ze, net als met iPhones de werking optimaal afstemmen.

Dit betekent dat men problemen, zoals bij de Surface Pro X (waar de hardware op orde is, maar waar men de software als zwak beoordeelt) of de Google Pixel (waar Android optimaal is, maar de hardware juist problemen geeft), kan vermijden.

Onzekerheden getackeld

Nu zijn er een hoop vraagtekens over de specificaties van de Apple Silicon ARM-chip. We weten nog niet veel over de snelheid en capaciteiten die in de Macs gaan verschijnen. Wel weten we dat de technische specificaties van de iPhone op papier vaak minder indrukwekkend lijken dan ze in de praktijk presteren. Deze optimale prestaties behaalt men juist door alle aspecten van software, hardware en processor optimaal op elkaar af te stemmen.

Belangrijkste voordeel ARM-chip zijn Apps

Het belangrijkste voordeel van de ARM-chip voor Mac-gebruikers is de beschikbaarheid van Apps. De Xcode-programmeertaal kan nu namelijk zowel voor de iPhone als de Mac worden gebruikt. Dit betekent dat het voor ontwikkelaars veel interessanter zal zijn om apps voor de Mac te ontwikkelen, omdat zij die dan direct met iOS op de iPhone kunnen lanceren.

Andersom betekent dit dat Mac-gebruikers alle iPhone-apps uit de App Store nu ook op hun Mac kunnen gebruiken. Dit biedt natuurlijk veel mogelijkheden voor ontwikkelaars. Wellicht kan men zelfs dit app-probleem oplossen. In ieder geval is het overwegen om nu jouw Mac te vervangen of nog even te wachten op de ARM-chip weer een dilemma moeilijker.

Bron: The Verge