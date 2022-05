Apple auto gaat een peperduur apparaat worden

Langzaam maar zeker kunnen we meer eindjes aan elkaar knopen wat betreft de auto die Apple gaat uitbrengen. Eén ding is zeker: net als hun andere apparaten hoef je niet te rekenen op een koopje.

Na het al jaren succesvol bedienen van de computer- en smartphonemarkt is Apple al een tijdje bezig met een megaproject. Het Amerikaanse merk zou namelijk naast hun bestaande technologie een auto op de markt willen brengen.

Zekerheden Apple auto

Wat we al zeker weten: het is meermaals bevestigd dat eraan gewerkt wordt. Wat we ook zeker weten is dat een eerder geruchtmatig partnerschap met Kia en Hyundai op de klippen liep wat betreft het bouwen van de Apple auto. Wat we nog niet zeker weten is de rest van het hele feestje. Volgens geruchten moet de auto rond 2025 op de markt komen en moet er veel nadruk komen te liggen op autonome functies. Een echte ‘sci-fi’ auto als bovenstaand lijkt onwaarschijnlijk: Apple gaat een bijzondere draai geven aan hun auto, maar als 2025 het doel is zal het gehele plaatje in ieder geval nog wat weg hebben van de auto’s zoals we ze kennen. Vier wielen, twee pedalen en een stuur lijkt het minste wat je kunt verwachten.

Prijs

Volgens recente geruchten is er iets wat we wél kunnen verwachten van de Apple auto: een Apple-prijskaartje. Het merk staat bekend om hun soms wel erg buitenproportioneel hoge prijzen voor producten en vaak zijn het relatief gezien de duurste apparaten in hun segmenten. Voor de Apple auto hoef je geen afwijking van die trend te verwachten. Het is min of meer de bedoeling dat het een ‘gewone’ auto wordt, maar volgens LeaksApplePro gaat het prijskaartje boven de 100.000 dollar liggen. Daarmee wordt dat ‘doorsnee’ wel een beetje minder, als de auto gelijk gaat concurreren met de betere modellen van Mercedes, BMW en ook de topmodellen van Tesla. Zelfs de Porsche Taycan, toch wel een auto met aanzien in het elektrische segment, is tegenwoordig goedkoper dan 100.000 dollar.

Verder is het nog even gissen wat betreft de precieze vorm van een Apple auto, maar verwacht een hoop technologische features en dus een nadruk op vele rijhulpsystemen of zelfs autonoom rijden. De Apple auto staat dus gepland voor 2025 of 2026.