Apple auto zeer serieus te nemen met nieuwe Ford medewerker

Nog meer info over de Apple auto: het merk uit Cupertino heeft een veteraan bij Ford weggehaald om te werken aan hun auto.

Als er nog meer bevestiging nodig was dat Apple hard bezig is aan een auto, dan bij deze. Apple heeft een medewerker bij Ford vandaan gehaald die hun wel eens goed zou kunnen helpen met hun doel van 2025 halen voor wanneer de Apple auto het daglicht moet zien.

Ford medewerker voor Apple

Het gaat om Desi Ujkashevic. Zij is al 31 jaar werkzaam voor de Amerikaanse tak van Ford (FMC). Ze heeft zich met verschillende dingen bezig gehouden voor een groot aantal modellen van Ford, vooral op het gebied van veiligheid. Ook was ze vroeg aangesloten bij het team dat de elektrische auto’s doet en dat zou wel eens een goede toevoeging kunnen zijn bij Apple. Ook zou Ujkashevic zich bezighouden met regelgeving voor auto’s bij Ford, waardoor Apple ook een goed beeld heeft wat betreft de regels aan welke de auto moet voldoen.

Functie

Wat de functie bij Apple precies wordt bij de Ford veteraan Ujkashevic is niet bekend. Apple noch Ford heeft de wissel officieel gemaakt, al kondigde Ford al wel het vertrek van Ujkashevic aan. Een bijzondere wissel tussen Apple en Ford en nog een bevestiging dat Apple niet over één nacht ijs gaat wat betreft hun auto. (via Bloomberg)

Meer lezen? Apple auto wordt peperduur apparaat.