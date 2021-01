Apple bedenkt iPhone hoesje dat AirPods kan opladen - Apparata

Altijd AirPods met een volle batterij op zak met dit slimme iPhone hoesje, waarmee je ze kunt opladen.

Het is niet zo dat de batterijduur van de AirPods tegenvalt. Sterker nog, mochten ze bijna leeg zijn dan kun je ze eenvoudig even bijladen in de case. Maar dan moet je die case wel meenemen natuurlijk. Apple heeft een slim iPhone hoesje bedacht dat je AirPods kunt opladen. Zo heb je de case niet meer nodig. Een erg slimme oplossing en vooral handig als je bijvoorbeeld aan het reizen bent.

iPhone hoesje dat AirPods kan opladen

Het patent is door Apple vastgelegd, weet Appleinsider te melden. Een patent is geen garantie dat het idee er ook gaat komen als daadwerkelijk product. Het is echter interessant om te zien dat Apple over dit product nadenkt. Want het klinkt best geniaal. Je hebt de AirPods altijd bij de hand, omdat we toch altijd onze smartphones binnen handbereik hebben. Dat ze daarmee volgeladen zijn is mooi meegenomen ook. Zo hoef je nooit meer bang te zijn dat ze tijdens een lange vliegtuigvlucht opeens leeg zijn, omdat je de AirPods ook al gebruikte tijdens je wandel op het vliegveld. Om maar een voorbeeld te noemen.

Je kunt het hoesje ook als verlengstuk van je case gebruiken. Met twee manieren van opladen heb je een extra garantie dat je niet bang hoeft te zijn dat de batterij van je AirPods leeg raken. Nu duimen dat Apple dit patent inderdaad gaat uitvoeren tot een product dat jij en ik kunnen kopen.