Apple bedenkt zich plotseling over nieuwe feature iOS 15

In eerste instantie sprak Apple bombastisch over het aankomende SharePlay en nu is de nieuwe functie plotseling uit iOS 15 geschrapt.

Apple trekt zich terug van de belofte om een hele handige deelfeature voor iOS 15 uit te brengen. Het concept SharePlay was waarschijnlijk perfect geweest toen de lockdowns nog wereldwijd heersten. Ondertussen zien we voornamelijk weer mensen in persoon, zonder scherm ertussen. Toch is het niet helemaal duidelijk waarom het bedrijf uit Cupertino zo’n harde ommekeer maakt voor een functie die grofweg af leek te zijn.

Apple schrapt SharePlay uit iOS 15

Het is de eerste keer dat Apple terugkomt op een nieuwe functie voor het aankomende besturingssysteem. In een blogpost laat het merk weten dat SharePlay niet meer in de volgende beta van iOS 15 zit. Daarnaast komt de deelfunctie ook niet uit met de volledige release van iOS 15. Wel is Apple nog van plan om de nieuwe mogelijkheid later dit jaar alsnog uit te brengen.

Apple geeft geen enkele reden waarom SharePlay niet zal verschijnen met het volgende OS. Het leek er continue op alsof de functie goed werkte (voor een betaversie). Gebruikers konden content, bijvoorbeeld via iTunes en AppleTV, direct ‘streamen’ naar anderen via onder andere FaceTime. Zo konden gebruikers samen van content genieten.

Aan de andere kant zou het delen van betaalde content via bijvoorbeeld FaceTime wellicht voor copyrightproblemen kunnen zorgen? Hoe dan ook, in de cryptische blogpost beweert Apple alleen dat ze niet kunnen wachten om de functie alsnog uit de brengen.

We zijn weggeblazen door al het enthousiasme van ontwikkelaars en de community vanwege SharePlay. We kunnen niet wachten om de functie naar gebruikers te brengen zodat zij alle apps in een compleet nieuwe context kunnen ervaren met vrienden en familie.

Lees ook: Apple kondigt iOS 15 aan – Dit is er allemaal nieuw