Apple bekijkt iPhone foto’s op jouw iCloud

Het doel is goed, maar heiligt het doel de middelen?





Tijdens een presentatie op CES 2020 deelde Apple belangrijke informatie over foto’s en de iCloud. Het bedrijf maakte namelijk bekend dat zij technische analyses maakt van foto’s die gebruikers opslaan op de iCloud.

In een toelichting vertelde de verantwoordelijke voor privacy dat zij dit doen om kindermisbruik tegen te gaan. Zij verwees ook naar een disclaimer hierover op de website van Apple. In deze disclaimer valt te lezen dat het opslaan van foto’s met kindermisbruik tegen de regels is en dat Apple daar actie tegen onderneemt. Ook meldt zij dat accounts die dit materiaal bevatten worden afgesloten.

In een toelichting legt men uit dat men uiteraard deze activiteiten wil bestrijden, maar ook dat er een voortdurend getouwtrek is met opsporingsinstanties die de encryptie van de Apple-devices willen doorbreken om misdrijven op te sporen. Volgens Apple is dat niet de weg en zou deze technologie als compensatie worden ingezet.

Hoe goed het doel ook is, het is de vraag of het doel de middelen heiligt. Zo zou men gebruik maken van PhotoDNA. Hiermee vergelijkt de software foto’s met databases waarin eerdere foto’s die gekenmerkt zijn als ‘misbruik’ zijn opgeslagen. Daarmee is de vraag of dit effectief is voor iCloud. Men maakt met een iPhone juist nieuwe foto’s.

Verder is in het verleden al gebleken dat deze technologie, die ook door Facebook en Google wordt ingezet, tot pijnlijke misverstanden kan leiden.

Ook is de vraag of dit niet de opmaat is naar meer ‘checks’. Immers, als men samenwerkt met opsporingsinstanties zouden checks voor andere ‘illegale foto’s’ ook kunnen worden ingezet. Wat gebeurt er als men jouw iCloud scant op foto’s van illegaal vuurwerk, zou dat nog acceptabel zijn?

Tot slot blijkt regelmatig dat ‘digitale diensten’ toch door mensen worden uitgevoerd of gemonitord. We kunnen ons zo maar voorstellen dat op menig iCloud foto’s staan die niet illegaal zijn maar die gebruikers toch graag voor zichzelf houden. Hoe veilig blijft die data? Luistert men straks niet alleen naar legale slaapkameractiviteiten, maar bekijkt men ook gelijk de plaatjes?

Kortom, een goed streven en nobel doel, maar de privacy-discussie blijft gevoelig. Hoe denk jij hierover?

Bron: Telegraph