Apple belooft dat je niet bespioneerd gaat worden

Tenminste: Apple beweert dat hun nieuwe privacy functie niet gaat zorgen voor extra ogen gericht op je smartphone.

Een paar dagen geleden kondigde Apple aan dat er een nieuwe privacy functie in je smartphone komt: een software die automatisch ongure afbeeldingen kan registreren. Zo kan de telefoon zelf bijvoorbeeld kinderporno opsporen en het bewijs gelijk onsterfelijk maken.

Apple en privacy

Klinkt tof, maar is dat niet zeer onveilig? Er gaan al zo veel discussies over ‘spionage’ op je smartphone en er is vrees dat dit het proces extra gemakkelijk maakt. Apple weet dit en dat hun privacy gevoelig ligt en stelde een rapport op waarin dit – en meer – wordt uitgelegd.

Geen extra ‘inbreuk’

Het rapport stelt antwoord op een paar brandende vragen en het komt op het volgende neer: niks verandert, behalve het opsporen van kinderlokkers. Dus ook de vraag ‘is er nu meer inbreuk op mijn privacy’ wordt door Apple beantwoord met met ‘nee’. Ook wordt er niks veranderd aan de end-to-end versleuteling van berichten in iMessage.

Niet alle foto’s

Daarnaast is er sowieso al een selectie van welke foto’s het algoritme pakt. Het gaat namelijk bijvoorbeeld alleen om foto’s die naar de iCloud worden geüpload. In theorie wordt er dus niks bekeken op je smartphone. Of het filter gevoelig is voor onjuiste aantijgingen? Apple meent dat de foutmarge ongeveer één op een triljoen is. Om een lang rapport kort te maken: geen paniek!

Overheidsmanipulatie

Ook werd de vraag gesteld of overheden nu Apple kunnen dwingen om het filter uit te breiden. Zodat overheden kunnen bepalen wat voor foto’s je wel en niet op je telefoon mag hebben. Apple belooft dat ze dit soort verzoeken niet aanvaarden. Dat moeten we dan maar even op Tim Cook zijn blauwe ogen geloven. Apple neemt privacy nog steeds erg serieus – aldus henzelf.